https://ria.ru/20250802/pvo-2032946643.html

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

В семи районах Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, погиб один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:38:00+03:00

2025-08-02T06:38:00+03:00

2025-08-02T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

белая калитва

юрий слюсарь

каменск-шахтинский

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В семи районах Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, погиб один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах", — написал он.При этом в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, но огонь уже потушили, добавил Слюсарь."К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — заключил врио губернатора.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, происшествия, белая калитва, юрий слюсарь , каменск-шахтинский, россия, вооруженные силы украины, беспилотники