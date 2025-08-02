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В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
В семи районах Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, погиб один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:38:00+03:00
2025-08-02T06:38:00+03:00
2025-08-02T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
белая калитва
юрий слюсарь
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В семи районах Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, погиб один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах", — написал он.При этом в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, но огонь уже потушили, добавил Слюсарь."К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — заключил врио губернатора.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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РИА Новости
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В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, погиб человек