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Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА
ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:18:00+03:00
2025-08-02T00:18:00+03:00
2025-08-02T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны."Первого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА над российскими регионами