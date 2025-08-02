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Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 02.08.2025 (обновлено: 00:44 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/pvo-2032927823.html
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА
ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
безопасность
краснодарский край
воронежская область
белгородская область
азовское море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны."Первого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, краснодарский край, воронежская область, белгородская область, азовское море, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Краснодарский край, Воронежская область, Белгородская область, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА

Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны.
«
"Первого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Уточняется, что:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКраснодарский крайВоронежская областьБелгородская областьАзовское мореВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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