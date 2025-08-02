https://ria.ru/20250802/pvo-2032927823.html

Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА

Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025

Силы ПВО за вечер уничтожили 18 украинских БПЛА

ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:18:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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белгородская область

азовское море

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО за четыре часа сбила 18 дронов всу над тремя регионами России, и Азовским морем сообщили в Минобороны."Первого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, краснодарский край, воронежская область, белгородская область, азовское море, вооруженные силы украины, беспилотники