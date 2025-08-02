https://ria.ru/20250802/putin-2032977520.html

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:34:00+03:00

2025-08-02T12:34:00+03:00

2025-08-02T13:38:00+03:00

воздушно-десантные войска россии

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником."Поздравляю с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", — отметил он.Представители легендарной "крылатой пехоты" вписали множество незабываемых страниц в героическую летопись страны. Их мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут служить примером истинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу, продолжил президент."Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз — "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ", — подчеркнул Путин.Он особо поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, за плечами которых участие в военных операциях. В заключение глава государства выразил уверенность, что российские десантники и впредь будут вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии, а также в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", — подытожил президент. В России День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа.

https://ria.ru/20250731/desantniki-2032652248.html

https://ria.ru/20250723/den_vdv-1962219310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воздушно-десантные войска россии, общество, россия, владимир путин