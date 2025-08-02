https://ria.ru/20250802/putin-2032977520.html
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:34:00+03:00
2025-08-02T12:34:00+03:00
2025-08-02T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником."Поздравляю с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", — отметил он.Представители легендарной "крылатой пехоты" вписали множество незабываемых страниц в героическую летопись страны. Их мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут служить примером истинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу, продолжил президент."Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз — "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ", — подчеркнул Путин.Он особо поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, за плечами которых участие в военных операциях. В заключение глава государства выразил уверенность, что российские десантники и впредь будут вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии, а также в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", — подытожил президент. В России День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа.
https://ria.ru/20250731/desantniki-2032652248.html
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воздушно-десантные войска россии, общество, россия, владимир путин
Воздушно-десантные войска России, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
"Поздравляю с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", — отметил он.
Представители легендарной "крылатой пехоты" вписали множество незабываемых страниц в героическую летопись страны. Их мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут служить примером истинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу, продолжил президент.
"Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз — "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ", — подчеркнул Путин.
Он особо поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, за плечами которых участие в военных операциях.
В заключение глава государства выразил уверенность, что российские десантники и впредь будут вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии, а также в обеспечение обороноспособности и безопасности страны.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего", — подытожил президент.
В России День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа.