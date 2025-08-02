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Подаренный Путину олененок вырос и окреп - РИА Новости, 02.08.2025
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11:14 02.08.2025 (обновлено: 13:48 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/putin-2032970839.html
Подаренный Путину олененок вырос и окреп
Подаренный Путину олененок вырос и окреп - РИА Новости, 02.08.2025
Подаренный Путину олененок вырос и окреп
Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок, который живет в Зоосаде Деда Мороза, вырос и окреп, сообщила в интервью РИА Новости генеральный РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:14:00+03:00
2025-08-02T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок, который живет в Зоосаде Деда Мороза, вырос и окреп, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. Он живет в общем стаде с другими северными оленями. За его состоянием внимательно следят специалисты. Рада, что удалось создать для него комфортные условия — именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью", — рассказала она.В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. Вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом — важенка была в интересном положении. Семейство решило не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.
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общество, россия, владимир путин, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Владимир Путин, Дед Мороз, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Подаренный Путину олененок вырос и окреп

Подаренный Путину северный олененок вырос, окреп и чувствует себя отлично

© пресс-служба правительства ЯНАОСамка северного оленя с детенышем, подаренные президенту России Владимиру Путину семьей ненцев
Самка северного оленя с детенышем, подаренные президенту России Владимиру Путину семьей ненцев - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© пресс-служба правительства ЯНАО
Самка северного оленя с детенышем, подаренные президенту России Владимиру Путину семьей ненцев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок, который живет в Зоосаде Деда Мороза, вырос и окреп, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. Он живет в общем стаде с другими северными оленями. За его состоянием внимательно следят специалисты. Рада, что удалось создать для него комфортные условия — именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью", — рассказала она.
В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. Вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом — важенка была в интересном положении. Семейство решило не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.
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Хорошие новостиОбществоРоссияВладимир ПутинДед МорозСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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