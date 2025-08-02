https://ria.ru/20250802/putin-2032970839.html

Подаренный Путину олененок вырос и окреп

Подаренный Путину олененок вырос и окреп - РИА Новости, 02.08.2025

Подаренный Путину олененок вырос и окреп

Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок, который живет в Зоосаде Деда Мороза, вырос и окреп, сообщила в интервью РИА Новости генеральный РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:14:00+03:00

2025-08-02T11:14:00+03:00

2025-08-02T13:48:00+03:00

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владимир путин

дед мороз

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок, который живет в Зоосаде Деда Мороза, вырос и окреп, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. Он живет в общем стаде с другими северными оленями. За его состоянием внимательно следят специалисты. Рада, что удалось создать для него комфортные условия — именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью", — рассказала она.В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. Вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом — важенка была в интересном положении. Семейство решило не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.

https://ria.ru/20250730/igrunka-2032444139.html

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общество, россия, владимир путин, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк