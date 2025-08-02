https://ria.ru/20250802/puma-2032969922.html
В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса
В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса - РИА Новости, 02.08.2025
В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса
Конфискованный у москвича самец пумы Геркулес хорошо перенёс адаптацию в Московском зоопарке и чувствует себя уверенно в новых условиях, он находится под... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:07:00+03:00
2025-08-02T11:07:00+03:00
2025-08-02T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Конфискованный у москвича самец пумы Геркулес хорошо перенёс адаптацию в Московском зоопарке и чувствует себя уверенно в новых условиях, он находится под постоянным наблюдением ветеринаров и зоологов, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. "Геркулес – удивительно контактный и умный зверь. В первое время он нуждался в комплексной ветеринарной помощи и психологической адаптации, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Геркулес хорошо перенёс адаптацию и чувствует себя уверенно в новых условиях", - рассказала Акулова. По ее словам, пума находится под постоянным наблюдением ветеринаров и зоологов, на данный момент поводов для беспокойства нет. "Как и все наши подопечные, он получает индивидуальный уход и максимально комфортные условия для жизни. Мы рады, что ему удалось восстановиться и войти в стабильный режим", - добавила собеседница агентства. Ранее мужчина в районе Кунцево несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, создавая серьезную опасность для окружающих. В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего животного без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника, после чего самца пумы забрал Московский зоопарк, где Геркулес поселился 7 марта.
https://ria.ru/20250802/zoopark-2032938805.html
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здоровье - общество, можайский район, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Можайский район, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали об адаптации пумы Геркулеса
Конфискованный у москвича самец пумы Геркулес хорошо перенес адаптацию