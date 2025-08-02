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В Кабардино-Балкарии восстановят селезащитную систему Тырныауза - РИА Новости, 02.08.2025
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15:21 02.08.2025
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В Кабардино-Балкарии восстановят селезащитную систему Тырныауза
В Кабардино-Балкарии восстановят селезащитную систему Тырныауза - РИА Новости, 02.08.2025
В Кабардино-Балкарии восстановят селезащитную систему Тырныауза
Власти Кабардино-Балкарии приступили к разработке проекта реконструкции селезащитной системы Тырныауза в Эльбрусском районе, где в течение 10 дней сошли два... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:21:00+03:00
2025-08-02T15:21:00+03:00
тырныауз
эльбрусский район
нальчик
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии приступили к разработке проекта реконструкции селезащитной системы Тырныауза в Эльбрусском районе, где в течение 10 дней сошли два крупных селя, сообщил глава региона Казбек Коков. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. По состоянию на утро субботы уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется. "С учетом выводов и рекомендаций ученых, с учетом климатических изменений правительство КБР уже приступило к проработке проекта глобальной реконструкции систем селезащиты и дорожной инфраструктуры, которые бы с запасом смогли бы обеспечить безопасность и транспортное сообщение на десятилетия вперед", - написал Коков в своем Telegram-канале. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.
https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html
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тырныауз
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тырныауз, эльбрусский район, нальчик, казбек коков
Тырныауз, Эльбрусский район, Нальчик, Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии восстановят селезащитную систему Тырныауза

Власти КБР разработают проект реконструкции селезащитной системы Тырныауза

© Фото : ГУ МЧС России по КБРПоследствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии
Последствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по КБР
Последствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии приступили к разработке проекта реконструкции селезащитной системы Тырныауза в Эльбрусском районе, где в течение 10 дней сошли два крупных селя, сообщил глава региона Казбек Коков.
В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. По состоянию на утро субботы уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется.
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"С учетом выводов и рекомендаций ученых, с учетом климатических изменений правительство КБР уже приступило к проработке проекта глобальной реконструкции систем селезащиты и дорожной инфраструктуры, которые бы с запасом смогли бы обеспечить безопасность и транспортное сообщение на десятилетия вперед", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.
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ТырныаузЭльбрусский районНальчикКазбек Коков
 
 
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