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США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишут СМИ
США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2025
США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишут СМИ
США планируют уничтожить тонны гуманитарной помощи в виде продовольствия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные госдепа. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-02T17:13:00+03:00
2025-08-02T17:13:00+03:00
2025-08-03T01:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США планируют уничтожить тонны гуманитарной помощи в виде продовольствия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные госдепа."Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. Срок годности некоторых товаров истекает... Стикеры с надписью "уничтожить" были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью США", — говорится в публикации. По данным издания, в штате Джорджия, простаивают тысячи тонн международной продовольственной помощи после закрытия Агентства по международному развитию (USAID). При этом в другом штате, Род-Айленде, простаивают около 185 тысяч контейнеров с продовольствием. Они были оплачены американскими властями — стоимость составила около 75 миллионов долларов, — но их никуда не отправили.Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он объявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство.Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250802/poperechnyy-2032928542.html
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в мире, сша, джорджия, род-айленд, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Джорджия, Род-Айленд, Илон Маск, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишут СМИ
WP: более 60 тысяч тонн американской помощи простаивают на складах по всему миру