https://ria.ru/20250802/primore-2032943880.html
В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек
В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 02.08.2025
В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек
Двадцать человек эвакуировались при пожаре в торговом центре в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:44:00+03:00
2025-08-02T05:44:00+03:00
2025-08-02T05:44:00+03:00
происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Двадцать человек эвакуировались при пожаре в торговом центре в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. Ведомство заявило в своём Тelegram-канале, что в субботу произошел пожар в торговом центре по улице Аллея Труда в городе Большой Камень в Приморье. "Сообщение поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 09.12 (02.12 мск)... из здания эвакуировались 20 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Ведомство уточнило, что к моменту прибытия огнеборцев верхние этажи ТЦ были задымлены: на третьем этаже горел стеллаж с бытовой химией. Пожар потушили на площади 12 квадратных метров, причина возгорания и ущерб устанавливаются, добавили в главке МЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250428/evakuatsiya-2013929142.html
https://ria.ru/20250724/pozhar-2031152661.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, большой камень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Большой Камень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек
В городе Большой Камень при пожаре в торговом центре эвакуировали 20 человек