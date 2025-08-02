https://ria.ru/20250802/primore-2032943880.html

В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек

В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 02.08.2025

В Приморье при пожаре в ТЦ эвакуировали 20 человек

Двадцать человек эвакуировались при пожаре в торговом центре в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:44:00+03:00

2025-08-02T05:44:00+03:00

2025-08-02T05:44:00+03:00

происшествия

россия

большой камень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Двадцать человек эвакуировались при пожаре в торговом центре в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. Ведомство заявило в своём Тelegram-канале, что в субботу произошел пожар в торговом центре по улице Аллея Труда в городе Большой Камень в Приморье. "Сообщение поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 09.12 (02.12 мск)... из здания эвакуировались 20 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Ведомство уточнило, что к моменту прибытия огнеборцев верхние этажи ТЦ были задымлены: на третьем этаже горел стеллаж с бытовой химией. Пожар потушили на площади 12 квадратных метров, причина возгорания и ущерб устанавливаются, добавили в главке МЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20250428/evakuatsiya-2013929142.html

https://ria.ru/20250724/pozhar-2031152661.html

россия

большой камень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, большой камень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)