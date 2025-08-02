https://ria.ru/20250802/pravitelstvo-2033013898.html

В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой

В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой - РИА Новости, 02.08.2025

В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой

Соглашение между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве внесено на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:50:00+03:00

2025-08-02T17:50:00+03:00

2025-08-02T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соглашение между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве внесено на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве, подписанное в городе Ломе 27 марта 2025 года и в городе Москве 3 апреля 2025 года", - сказано в проекте. В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Тоголезской Республикой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Тоголезской Республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, госдума рф, в мире