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В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой - РИА Новости, 02.08.2025
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17:50 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/pravitelstvo-2033013898.html
В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой
В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой - РИА Новости, 02.08.2025
В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой
Соглашение между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве внесено на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соглашение между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве внесено на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве, подписанное в городе Ломе 27 марта 2025 года и в городе Москве 3 апреля 2025 года", - сказано в проекте. В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Тоголезской Республикой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Тоголезской Республики.
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россия, москва, госдума рф, в мире
Россия, Москва, Госдума РФ, В мире
В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой

В ГД на ратификацию внесли соглашение о военном сотрудничестве с Того

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соглашение между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве внесено на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве, подписанное в городе Ломе 27 марта 2025 года и в городе Москве 3 апреля 2025 года", - сказано в проекте.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Тоголезской Республикой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Тоголезской Республики.
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