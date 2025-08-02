В ГД внесли соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой
В ГД на ратификацию внесли соглашение о военном сотрудничестве с Того
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соглашение между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве внесено на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве, подписанное в городе Ломе 27 марта 2025 года и в городе Москве 3 апреля 2025 года", - сказано в проекте.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Тоголезской Республикой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Тоголезской Республики.