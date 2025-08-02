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В ЛНР потушили пожар на ферросплавном заводе

В ЛНР потушили пожар на ферросплавном заводе - РИА Новости, 02.08.2025

В ЛНР потушили пожар на ферросплавном заводе

Спасатели МЧС России ликвидировали пожар на территории Стахановского ферросплавного завода в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:29:00+03:00

2025-08-02T18:29:00+03:00

2025-08-02T18:29:00+03:00

происшествия

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России ликвидировали пожар на территории Стахановского ферросплавного завода в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает региональное МЧС. "В 9.37 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре на территории Стахановского ферросплавного завода. По информации: произошло загорание трансформатора в цеху. Шестнадцать работников покинули территорию завода самостоятельно до прибытия спасателей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что в результате пожара произошел разлив масла. "В 15.56 пожар ликвидирован на площади 100 "квадратов". Жертв и пострадавших нет. На месте работали 58 человек личного состава 12 единиц техники МЧС России", - добавили в ведомстве. Сообщается, что причина происшествия будет установлена органами дознания МЧС России.

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Наталья Макарова

происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)