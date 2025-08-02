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В России за сутки потушили 61 лесной пожар
В России за сутки потушили 61 лесной пожар - РИА Новости, 02.08.2025
В России за сутки потушили 61 лесной пожар
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:44:00+03:00
2025-08-02T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.08.2025 года в России лесопожарными силами ликвидирован 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1445 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи субботы на территории РФ было 117 лесных пожаров на площади 21 330 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 7 пожаров на 14 828 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
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происшествия, россия
В России за сутки потушили 61 лесной пожар
В России за сутки потушили 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров