Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 61 лесной пожар - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/pozhar-2032961922.html
В России за сутки потушили 61 лесной пожар
В России за сутки потушили 61 лесной пожар - РИА Новости, 02.08.2025
В России за сутки потушили 61 лесной пожар
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:44:00+03:00
2025-08-02T09:44:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742232937_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_8f96b19c96cd0ab2a9653c8c37d39012.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.08.2025 года в России лесопожарными силами ликвидирован 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1445 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи субботы на территории РФ было 117 лесных пожаров на площади 21 330 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 7 пожаров на 14 828 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742232937_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_fd1ed1d413796d1ddc7ae2f2a0fca7cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В России за сутки потушили 61 лесной пожар

В России за сутки потушили 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров

© РИА Новости / Нина Слепцова | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Нина Слепцова
Перейти в медиабанк
Тушение лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 61 лесной пожар на площади 1445 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.08.2025 года в России лесопожарными силами ликвидирован 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 1445 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи субботы на территории РФ было 117 лесных пожаров на площади 21 330 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 7 пожаров на 14 828 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
Сход раскаленной лавы в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км
Вчера, 08:14
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала