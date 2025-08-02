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В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
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https://ria.ru/20250802/pozhar-2032934303.html
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:00:00+03:00
2025-08-02T02:00:00+03:00
происшествия
долгопрудный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250801/pozhar-2032854064.html
долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в поселке Набережный подмосковного округа Долгопрудный ликвидировали

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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