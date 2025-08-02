https://ria.ru/20250802/pozhar-2032934303.html

В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме

В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025

В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:00:00+03:00

2025-08-02T02:00:00+03:00

2025-08-02T02:00:00+03:00

происшествия

долгопрудный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250801/pozhar-2032854064.html

долгопрудный

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, долгопрудный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)