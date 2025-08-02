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В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:00:00+03:00
2025-08-02T02:00:00+03:00
2025-08-02T02:00:00+03:00
происшествия
долгопрудный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет. К тушению привлечены пять единиц техники и 27 человек личного состава. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250801/pozhar-2032854064.html
долгопрудный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, долгопрудный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Долгопрудном ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в поселке Набережный подмосковного округа Долгопрудный ликвидировали