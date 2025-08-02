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В Долгопрудном произошел пожар в жилом доме
В Долгопрудном произошел пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.08.2025
В Долгопрудном произошел пожар в жилом доме
Пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:22:00+03:00
2025-08-02T01:22:00+03:00
2025-08-02T01:22:00+03:00
происшествия
долгопрудный
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в поселке Набережный подмосковного городского округа Долгопрудный на площади 225 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Пожарно-спасательные подразделения работают по тушению на кровле и мансардном этаже. Площадь пожара составляет 225 квадратов", - говорится в сообщении. К тушению привлечены 5 единиц техники и 27 человек личного состава. Отмечается, что причина пожара устанавливается, информация о пострадавших не поступала.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Долгопрудном произошел пожар в жилом доме
В Долгопрудном в жилом доме вспыхнул пожар на площади 225 квадратных метров