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Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине - РИА Новости, 02.08.2025
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10:00 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/posol-2032963490.html
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине - РИА Новости, 02.08.2025
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине
Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины, заявила в интервью РИА Новости посол России в Софии Элеонора... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:00:00+03:00
2025-08-02T10:00:00+03:00
в мире
украина
россия
болгария
элеонора митрофанова
софия (королева испании)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины, заявила в интервью РИА Новости посол России в Софии Элеонора Митрофанова. "Анализ положения дел показывает, что София строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева", - сказала Митрофанова. Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений и военной помощи киевскому режиму, дискуссии о совместном с Украиной производстве БПЛА. В политическом плане - бездоказательные обвинения российской стороны в якобы совершении военных преступлений, отрицании новых территориальных реалий и согласие с любыми русофобскими инициативами Запада, добавило она. Дипломат подчеркнула, что накачка оружием ВСУ и насаждаемые идеи Брюсселя о "мире через силу" не могут вести к разрешению конфликта, а только к его эскалации. По словам Митрофановой, ключом к достижению прочного мира на Украине является полный учет интересов безопасности России и соблюдение прав и свобод русскоязычного населения. "Сигналов того, что Болгария, как и ее есовские "патроны", готова это осознать, мы не видим. Фиксируем лишь обратные тенденции. Например, здешний парламент принял антироссийскую декларацию, в которой за Россией был закреплен "статус" страны, поддерживающей терроризм", - заключила она.
https://ria.ru/20250802/posol-2032960271.html
https://ria.ru/20250802/bolgariya-2032953937.html
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в мире, украина, россия, болгария, элеонора митрофанова, софия (королева испании), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Болгария, Элеонора Митрофанова, София (королева Испании), Вооруженные силы Украины
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине

Митрофанова: Болгария придерживается европейской линии на поддержку Украины

© AP Photo / Valentina PetrovaСофия, Болгария
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины, заявила в интервью РИА Новости посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
"Анализ положения дел показывает, что София строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева", - сказала Митрофанова.
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Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений и военной помощи киевскому режиму, дискуссии о совместном с Украиной производстве БПЛА. В политическом плане - бездоказательные обвинения российской стороны в якобы совершении военных преступлений, отрицании новых территориальных реалий и согласие с любыми русофобскими инициативами Запада, добавило она.
Дипломат подчеркнула, что накачка оружием ВСУ и насаждаемые идеи Брюсселя о "мире через силу" не могут вести к разрешению конфликта, а только к его эскалации. По словам Митрофановой, ключом к достижению прочного мира на Украине является полный учет интересов безопасности России и соблюдение прав и свобод русскоязычного населения.
"Сигналов того, что Болгария, как и ее есовские "патроны", готова это осознать, мы не видим. Фиксируем лишь обратные тенденции. Например, здешний парламент принял антироссийскую декларацию, в которой за Россией был закреплен "статус" страны, поддерживающей терроризм", - заключила она.
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В миреУкраинаРоссияБолгарияЭлеонора МитрофановаСофия (королева Испании)Вооруженные силы Украины
 
 
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