https://ria.ru/20250802/posol-2032963490.html

Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине

Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине - РИА Новости, 02.08.2025

Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине

Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины, заявила в интервью РИА Новости посол России в Софии Элеонора... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:00:00+03:00

2025-08-02T10:00:00+03:00

2025-08-02T10:00:00+03:00

в мире

украина

россия

болгария

элеонора митрофанова

софия (королева испании)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_537:571:3163:2048_1920x0_80_0_0_cd5f9e36d006fc3ddc090434133645ab.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины, заявила в интервью РИА Новости посол России в Софии Элеонора Митрофанова. "Анализ положения дел показывает, что София строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева", - сказала Митрофанова. Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений и военной помощи киевскому режиму, дискуссии о совместном с Украиной производстве БПЛА. В политическом плане - бездоказательные обвинения российской стороны в якобы совершении военных преступлений, отрицании новых территориальных реалий и согласие с любыми русофобскими инициативами Запада, добавило она. Дипломат подчеркнула, что накачка оружием ВСУ и насаждаемые идеи Брюсселя о "мире через силу" не могут вести к разрешению конфликта, а только к его эскалации. По словам Митрофановой, ключом к достижению прочного мира на Украине является полный учет интересов безопасности России и соблюдение прав и свобод русскоязычного населения. "Сигналов того, что Болгария, как и ее есовские "патроны", готова это осознать, мы не видим. Фиксируем лишь обратные тенденции. Например, здешний парламент принял антироссийскую декларацию, в которой за Россией был закреплен "статус" страны, поддерживающей терроризм", - заключила она.

https://ria.ru/20250802/posol-2032960271.html

https://ria.ru/20250802/bolgariya-2032953937.html

украина

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, болгария, элеонора митрофанова, софия (королева испании), вооруженные силы украины