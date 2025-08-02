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Российские туристы стали реже ездить в Болгарию, рассказала посол
Российские туристы стали реже ездить в Болгарию, рассказала посол - РИА Новости, 02.08.2025
Российские туристы стали реже ездить в Болгарию, рассказала посол
Более 50 тысяч россиян посетили Болгарию в 2024 году, это почти в десять раз меньше, чем в 2019 году, такие показатели связаны с политикой Софии и отсутствием... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:36:00+03:00
2025-08-02T09:36:00+03:00
2025-08-02T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 50 тысяч россиян посетили Болгарию в 2024 году, это почти в десять раз меньше, чем в 2019 году, такие показатели связаны с политикой Софии и отсутствием прямого авиасообщения, заявила в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. "Из 5,8 миллиона иностранцев, посетивших для отдыха Болгарию в 2024 году, лишь 50,7 тысячи – российские туристы. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч", - сказала Митрофанова. По ее словам, такие низкие показатели связаны с отсутствием прямого авиасообщения и высокими ценами на авиабилеты. Посол отметила, что негативный вклад внес и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима. "Вместе с тем наши сограждане по-прежнему тепло относятся к Болгарии. Среди них стоит отметить владельцев недвижимости, которые остаются частыми гостями местных черноморских курортов", - заключила Митрофанова. Также она отметила, что число болгарских туристов в России всегда было незначительным.
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болгария, россия, элеонора митрофанова, софия (королева испании), евросоюз
Болгария, Россия, Элеонора Митрофанова, София (королева Испании), Евросоюз
Российские туристы стали реже ездить в Болгарию, рассказала посол
Митрофанова: турпоток в Болгарию из РФ снизился в 2024 году почти в 10 раз