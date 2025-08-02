https://ria.ru/20250802/poperechnyy-2032928542.html

"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США

"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США - РИА Новости, 02.08.2025

"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США

Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:34:00+03:00

2025-08-02T00:34:00+03:00

2025-08-02T10:45:00+03:00

московский городской суд

данила поперечный

россия

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале."Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать", — сказал он.Поперечный* также отметил, что жилье, медицинская страховка и покупка продуктов требуют больших расходов, поэтому в месяц в этом городе приходится тратить около пяти тысяч долларов. При этом, как считает комик, такую жизнь нельзя назвать роскошной.Данилу Поперечного* включили в реестр иноагентов в 2023 году за распространение материалов иностранных СМИ и политическую деятельность при поддержке из-за рубежа. В июне Мосгорсуд отклонил его жалобу на это решение, оставив единственной инстанцией для обжалования Верховный суд.* Признан в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html

https://ria.ru/20250513/proekt-2016687937.html

россия

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский городской суд, данила поперечный, россия, лос-анджелес