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"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США - РИА Новости, 02.08.2025
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США
Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:34:00+03:00
2025-08-02T00:34:00+03:00
2025-08-02T10:45:00+03:00
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данила поперечный
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале."Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать", — сказал он.Поперечный* также отметил, что жилье, медицинская страховка и покупка продуктов требуют больших расходов, поэтому в месяц в этом городе приходится тратить около пяти тысяч долларов. При этом, как считает комик, такую жизнь нельзя назвать роскошной.Данилу Поперечного* включили в реестр иноагентов в 2023 году за распространение материалов иностранных СМИ и политическую деятельность при поддержке из-за рубежа. В июне Мосгорсуд отклонил его жалобу на это решение, оставив единственной инстанцией для обжалования Верховный суд.* Признан в России иностранным агентом.
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московский городской суд, данила поперечный, россия, лос-анджелес
Московский городской суд, Данила Поперечный, Россия, Лос-Анджелес
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США
Поперечный: в США не стоит переезжать из-за чрезвычайно дорогой жизни