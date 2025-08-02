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"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США - РИА Новости, 02.08.2025
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00:34 02.08.2025 (обновлено: 10:45 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/poperechnyy-2032928542.html
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США - РИА Новости, 02.08.2025
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США
Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.08.2025
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московский городской суд
данила поперечный
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале."Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать", — сказал он.Поперечный* также отметил, что жилье, медицинская страховка и покупка продуктов требуют больших расходов, поэтому в месяц в этом городе приходится тратить около пяти тысяч долларов. При этом, как считает комик, такую жизнь нельзя назвать роскошной.Данилу Поперечного* включили в реестр иноагентов в 2023 году за распространение материалов иностранных СМИ и политическую деятельность при поддержке из-за рубежа. В июне Мосгорсуд отклонил его жалобу на это решение, оставив единственной инстанцией для обжалования Верховный суд.* Признан в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html
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московский городской суд, данила поперечный, россия, лос-анджелес
Московский городской суд, Данила Поперечный, Россия, Лос-Анджелес
"Бегите отсюда": покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США

Поперечный: в США не стоит переезжать из-за чрезвычайно дорогой жизни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале.
"Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать", — сказал он.
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Поперечный* также отметил, что жилье, медицинская страховка и покупка продуктов требуют больших расходов, поэтому в месяц в этом городе приходится тратить около пяти тысяч долларов. При этом, как считает комик, такую жизнь нельзя назвать роскошной.
Данилу Поперечного* включили в реестр иноагентов в 2023 году за распространение материалов иностранных СМИ и политическую деятельность при поддержке из-за рубежа. В июне Мосгорсуд отклонил его жалобу на это решение, оставив единственной инстанцией для обжалования Верховный суд.
* Признан в России иностранным агентом.
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Московский городской судДанила ПоперечныйРоссияЛос-Анджелес
 
 
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