Полянский обвинил сотрудников ООН в лицемерии
Полянский: нежелание замечать удары Украины по России подрывает авторитет ООН
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 2 авг - РИА Новости. Нежелание сотрудников ООН всерьез рассматривать случаи ударов вооруженный сил Украины по российским гражданским объектам подрывает авторитет организации, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В этих условиях весьма лицемерно поступают профильные сотрудники из Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей всемирной организации", - сказал Полянский на заседании Совбеза, указывая на двойной стандарт организации в отношении украинских ударов по гражданским целям в России.
Зампостпреда также отметил злоупотребление киевским режимом созывов Совбеза ООН, чтобы переложить вину за гибель своих граждан.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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