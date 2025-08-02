https://ria.ru/20250802/poljanskij-2032931085.html

Полянский обвинил сотрудников ООН в лицемерии

Полянский обвинил сотрудников ООН в лицемерии - РИА Новости, 02.08.2025

Полянский обвинил сотрудников ООН в лицемерии

Нежелание сотрудников ООН всерьез рассматривать случаи ударов вооруженный сил Украины по российским гражданским объектам подрывает авторитет организации, заявил РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:02:00+03:00

2025-08-02T01:02:00+03:00

2025-08-02T01:02:00+03:00

в мире

россия

дмитрий полянский

дмитрий песков

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 2 авг - РИА Новости. Нежелание сотрудников ООН всерьез рассматривать случаи ударов вооруженный сил Украины по российским гражданским объектам подрывает авторитет организации, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В этих условиях весьма лицемерно поступают профильные сотрудники из Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей всемирной организации", - сказал Полянский на заседании Совбеза, указывая на двойной стандарт организации в отношении украинских ударов по гражданским целям в России. Зампостпреда также отметил злоупотребление киевским режимом созывов Совбеза ООН, чтобы переложить вину за гибель своих граждан. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250731/rossija-2032731360.html

https://ria.ru/20250731/oon-2032505584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины