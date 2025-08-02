https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 02.08.2025

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Небольшие дожди в Москве будут идти местами на следующей неделе практически каждый день, температура опустится до комфортных 20-25 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:45:00+03:00

2025-08-02T02:45:00+03:00

2025-08-02T02:45:00+03:00

москва

россия

марина макарова

гидрометцентр

ливневые дожди и грозы в москве

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Небольшие дожди в Москве будут идти местами на следующей неделе практически каждый день, температура опустится до комфортных 20-25 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В субботу местами кратковременные дожди. Только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди. Они практически каждый день идут, но местами", - сказала Макарова. Она отметила, что интенсивность дождей в Москве на следующей неделе будет умеренная. "Температурный фон уже будет пониже, более комфортный, близкий к норме. Ночью будет 10-15 градусов, днём – 20-25", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20250726/vilfand-2031559392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, ливневые дожди и грозы в москве, общество