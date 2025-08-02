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Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 02.08.2025
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02:45 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 02.08.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Небольшие дожди в Москве будут идти местами на следующей неделе практически каждый день, температура опустится до комфортных 20-25 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 02.08.2025
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россия
марина макарова
гидрометцентр
ливневые дожди и грозы в москве
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Небольшие дожди в Москве будут идти местами на следующей неделе практически каждый день, температура опустится до комфортных 20-25 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "В субботу местами кратковременные дожди. Только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди. Они практически каждый день идут, но местами", - сказала Макарова. Она отметила, что интенсивность дождей в Москве на следующей неделе будет умеренная. "Температурный фон уже будет пониже, более комфортный, близкий к норме. Ночью будет 10-15 градусов, днём – 20-25", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20250726/vilfand-2031559392.html
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москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, ливневые дожди и грозы в москве, общество
Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Ливневые дожди и грозы в Москве, Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Москвичей на следующей неделе ждут дожди и комфортная температура

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Небольшие дожди в Москве будут идти местами на следующей неделе практически каждый день, температура опустится до комфортных 20-25 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В субботу местами кратковременные дожди. Только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди. Они практически каждый день идут, но местами", - сказала Макарова.
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Она отметила, что интенсивность дождей в Москве на следующей неделе будет умеренная.
"Температурный фон уже будет пониже, более комфортный, близкий к норме. Ночью будет 10-15 градусов, днём – 20-25", - добавила метеоролог.
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