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В Германии произошло третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня
В Германии произошло третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня - РИА Новости, 02.08.2025
В Германии произошло третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня
Третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня произошло в Германии в пятницу, предположительно, вновь из-за поджога, сообщает в субботу немецкая... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:50:00+03:00
2025-08-02T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня произошло в Германии в пятницу, предположительно, вновь из-за поджога, сообщает в субботу немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn. Ранее в четверг и пятницу два пожара, предположительно, произошедшие в результате диверсий, парализовали движение поездов на загруженном участке железнодорожных путей между городами Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе Германии. Ответственность за оба инцидента взяла на себя группа левых экстремистов Kommando Angry Birds. "В пятницу вечером на железнодорожной линии… в (федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ – ред.) произошло еще одно возгорание кабеля. По предварительным данным расследования, причиной этого возгорания кабеля также стал поджог", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. В этот раз пожар произошел на железнодорожной ветке, которая используется для перевозки угля, уточняется в сообщении. Повреждения железнодорожной инфраструктуры, возникшие в результате предыдущих возгораний, устранены, рабочие заменили пять кабелей, пишет Deutsche Bahn. В субботу утром было возобновлено движение между Дуйсбургом и Дюссельдорфом, но некоторые поезда все еще могут следовать с задержками, отмечается в релизе. В пятницу сотрудник органов безопасности Германии заявил газете Bild, что не исключает дальнейших диверсий на инфраструктурных объектах в ФРГ из-за радикализации левых экстремистов.
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в мире, германия, дуйсбург, дюссельдорф, deutsche bahn, bild
В мире, Германия, Дуйсбург, Дюссельдорф, Deutsche Bahn, Bild
В Германии произошло третье возгорание железнодорожных кабелей за два дня
Третье возгорание ж/д кабелей за два дня произошло в Германии из-за поджога