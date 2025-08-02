https://ria.ru/20250802/podmoskove-2033012992.html

В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 02.08.2025

В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

Легковой автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:42:00+03:00

2025-08-02T17:42:00+03:00

2025-08-02T17:42:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

клязьма (река)

bmw ag

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

соллерс

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 12.10 у одного из домов, расположенных в квартале Клязьма, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "Соллерс", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что в результате ДТП 37-летний пассажир легковушки погиб, водители с телесными повреждениями госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250802/moskva-2033011795.html

химки (городской округ в московской области)

клязьма (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, химки (городской округ в московской области), клязьма (река), bmw ag, министерство внутренних дел рф (мвд россии), соллерс