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В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 02.08.2025
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17:42 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/podmoskove-2033012992.html
В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб
В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 02.08.2025
В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб
Легковой автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:42:00+03:00
2025-08-02T17:42:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
клязьма (река)
bmw ag
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
соллерс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 12.10 у одного из домов, расположенных в квартале Клязьма, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "Соллерс", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что в результате ДТП 37-летний пассажир легковушки погиб, водители с телесными повреждениями госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250802/moskva-2033011795.html
химки (городской округ в московской области)
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происшествия, химки (городской округ в московской области), клязьма (река), bmw ag, министерство внутренних дел рф (мвд россии), соллерс
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Клязьма (река), BMW AG, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Соллерс
В Подмосковье легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

В подмосковных Химках легковушка столкнулась с грузовиком, пассажир погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 12.10 у одного из домов, расположенных в квартале Клязьма, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "Соллерс", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что в результате ДТП 37-летний пассажир легковушки погиб, водители с телесными повреждениями госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)Клязьма (река)BMW AGМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Соллерс
 
 
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