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"Единственный способ". В США предложили России новый план по Украине - РИА Новости, 02.08.2025
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09:57 02.08.2025 (обновлено: 13:58 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/plan-2032963326.html
"Единственный способ". В США предложили России новый план по Украине
"Единственный способ". В США предложили России новый план по Украине - РИА Новости, 02.08.2025
"Единственный способ". В США предложили России новый план по Украине
США должны завершить украинский конфликт и заключить с Россией сделку по разработке редкоземельных ресурсов, пишет National Interest. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:57:00+03:00
2025-08-02T13:58:00+03:00
в мире
россия
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китай
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США должны завершить украинский конфликт и заключить с Россией сделку по разработке редкоземельных ресурсов, пишет National Interest."Еще один способ уменьшить зависимость Америки от главенства Китая в области редкоземельных минералов, а также единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с Москвой по разработке редкоземельных минералов", — говорится в материале.Обозреватель назвал Россию сырьевой супердержавой, имеющей одни из самых прибыльных месторождений редкоземельных ресурсов в мире.Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием.В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024-го, остаются неизменными.Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и заявил, что Украина готова к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
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в мире, россия, украина, китай, александр лукашенко, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Китай, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Единственный способ". В США предложили России новый план по Украине

NI: США должны заключить с Россией сделку по разработке редких металлов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США должны завершить украинский конфликт и заключить с Россией сделку по разработке редкоземельных ресурсов, пишет National Interest.
«
"Еще один способ уменьшить зависимость Америки от главенства Китая в области редкоземельных минералов, а также единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с Москвой по разработке редкоземельных минералов", — говорится в материале.
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В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024-го, остаются неизменными.
Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и заявил, что Украина готова к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.
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