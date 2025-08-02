https://ria.ru/20250802/peregovory-2033006744.html

На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины

На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 02.08.2025

На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины

Нового раунда переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, не будет, считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:48:00+03:00

2025-08-02T16:48:00+03:00

2025-08-02T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нового раунда переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, не будет, считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Боюсь, что в плане украинского конфликта, возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена", — утверждает он.Меркурис считает, что соглашаться на условия России необходимо было еще на ранних этапах переговоров, а в будущем они будут лишь жестче.Эксперт также выразил надежду, что российское руководство и американская администрация смогут как-то договориться о завершении боевых действий, пока конфликт не вышел за пределы Украины.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему все еще будут продолжаться.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032973285.html

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