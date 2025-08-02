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На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины
На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 02.08.2025
На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины
Нового раунда переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, не будет, считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:48:00+03:00
2025-08-02T16:48:00+03:00
2025-08-02T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нового раунда переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, не будет, считает британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Боюсь, что в плане украинского конфликта, возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена", — утверждает он.Меркурис считает, что соглашаться на условия России необходимо было еще на ранних этапах переговоров, а в будущем они будут лишь жестче.Эксперт также выразил надежду, что российское руководство и американская администрация смогут как-то договориться о завершении боевых действий, пока конфликт не вышел за пределы Украины.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему все еще будут продолжаться.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, украина, россия, великобритания, дэвид лэмми, александр меркурис, youtube
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дэвид Лэмми, Александр Меркурис, YouTube
На Западе сделали заявление о переговорах России и Украины
Меркурис: возможность новых переговоров России и Украины безвозвратно утрачена