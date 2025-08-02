https://ria.ru/20250802/penza-2032946991.html
В Пензе при атаке беспилотников погиб человек
В Пензе при атаке беспилотников погиб человек - РИА Новости, 02.08.2025
В Пензе при атаке беспилотников погиб человек
В Пензе при атаке украинского дрона на предприятие погиб человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:54:00+03:00
2025-08-02T06:54:00+03:00
2025-08-02T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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пензенская область
олег мельниченко
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Пензе при атаке украинского дрона на предприятие погиб человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина", — написал он.Два человека ранены, им оказали необходимую медицинскую помощь. В области ограничили работу интернета. Введен режим воздушной опасности. Общественный транспорт временно не ходит. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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происшествия, пенза, пензенская область, олег мельниченко, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, Россия
В Пензе при атаке беспилотников погиб человек
При атаке БПЛА на предприятие в Пензе один человек погиб и двое пострадали