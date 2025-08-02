https://ria.ru/20250802/penza-2032946991.html

В Пензе при атаке беспилотников погиб человек

В Пензе при атаке беспилотников погиб человек - РИА Новости, 02.08.2025

В Пензе при атаке беспилотников погиб человек

В Пензе при атаке украинского дрона на предприятие погиб человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:54:00+03:00

2025-08-02T06:54:00+03:00

2025-08-02T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

пенза

пензенская область

олег мельниченко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Пензе при атаке украинского дрона на предприятие погиб человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина", — написал он.Два человека ранены, им оказали необходимую медицинскую помощь. В области ограничили работу интернета. Введен режим воздушной опасности. Общественный транспорт временно не ходит. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пенза

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пенза, пензенская область, олег мельниченко, россия