https://ria.ru/20250802/penza-2032943683.html
В Пензе объявили режим воздушной опасности
В Пензе объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.08.2025
В Пензе объявили режим воздушной опасности
Режим "Воздушная опасность" объявлен на территории города Пензы, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:37:00+03:00
2025-08-02T05:37:00+03:00
2025-08-02T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
пенза
олег мельниченко
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Режим "Воздушная опасность" объявлен на территории города Пензы, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории города Пензы объявлен режим "Воздушная опасность". Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, олег мельниченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пенза, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензе объявили режим воздушной опасности
Жителей Пензы оповестили о режиме воздушной опасности