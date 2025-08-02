https://ria.ru/20250802/penza-2032943683.html

В Пензе объявили режим воздушной опасности

В Пензе объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.08.2025

В Пензе объявили режим воздушной опасности

Режим "Воздушная опасность" объявлен на территории города Пензы, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:37:00+03:00

2025-08-02T05:37:00+03:00

2025-08-02T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

пенза

олег мельниченко

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Режим "Воздушная опасность" объявлен на территории города Пензы, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории города Пензы объявлен режим "Воздушная опасность". Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению", - написал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пенза

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Дарья Буймова

пенза, олег мельниченко, безопасность