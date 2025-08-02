https://ria.ru/20250802/penza-2032943185.html

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:26:00+03:00

2025-08-02T05:26:00+03:00

2025-08-02T05:26:00+03:00

пенза

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250802/samara-2032942608.html

пенза

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пенза, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность