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В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
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05:26 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/penza-2032943185.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:26:00+03:00
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пенза
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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пенза, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пенза, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Вчера, 05:23
 
ПензаАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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