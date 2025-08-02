Депутат рассказал, на какую пенсию можно рассчитывать, если не работать
Депутат Говырин: пенсия неработающего пенсионера в 2025 году составит 15 тыс руб
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пенсия никогда не работавшего человека составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной соцдоплате, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
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"Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 рубля плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума", — заявил РИА Новости Говырин.
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При этом федеральную доплату делают, если региональный прожиточный минимум ниже федерального, а региональную — если он выше. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году составляет 15 250 рублей, уточнил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что поддержка касается и неработающих пенсионеров, пенсия которых не достигает прожиточного минимума. Депутат пояснил, что государство поможет такому человеку с помощью федеральной социальной доплаты.
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"Если пенсионер москвич или житель Московской области, нужно будет воспользоваться региональными виртуальными госсервисами, или посетить Социальный фонд, или МФЦ "Мои документы". Но жители регионов могут оформить федеральную выплату через сайт "Госуслуги", — отметил депутат.
Из госбюджета такому пенсионеру будет приходить сумма, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума, заключил парламентарий.