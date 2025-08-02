https://ria.ru/20250802/pensiya-2032929151.html

Названо, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Названо, кто выйдет на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 02.08.2025

Названо, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию в России смогут выйти граждане, достигшие определенного возраста, имеющие достаточный стаж и количество индивидуальных пенсионных... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:15:00+03:00

2025-08-02T02:15:00+03:00

2025-08-02T02:15:00+03:00

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В 2026 году на пенсию в России смогут выйти граждане, достигшие определенного возраста, имеющие достаточный стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказал агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо будет, во-первых, достигнуть пенсионного возраста в 64 года (мужчины) или 59 лет (женщины)", — указал эксперт.Кроме того, важно иметь страховой стаж не менее 15 лет и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.Как пояснил Виноградов, количество стажа и баллов одинаково для мужчин и женщин.

https://ria.ru/20250801/pensiya-2032735581.html

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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия