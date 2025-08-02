https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха - РИА Новости, 02.08.2025
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха, когда она достигнет определенного возраста, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:55:00+03:00
2025-08-02T16:55:00+03:00
2025-08-02T16:55:00+03:00
хорошие новости
китай
панда катюша
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха, когда она достигнет определенного возраста, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. В конце апреля панда Катюша из Московского зоопарка начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. "Как и все большие панды, Катюша является собственностью Китая и также входит в программу по сохранению больших панд. У нее прекрасная наследственность и по достижении определённого возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару", - рассказала Акулова.
https://ria.ru/20250802/zoopark-2033006613.html
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китай, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Китай, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха
Большой панде Катюше из Московского зоопарка найдут подходящую пару