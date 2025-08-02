https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html

Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха

Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха - РИА Новости, 02.08.2025

Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха

Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха, когда она достигнет определенного возраста, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:55:00+03:00

2025-08-02T16:55:00+03:00

2025-08-02T16:55:00+03:00

хорошие новости

китай

панда катюша

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха, когда она достигнет определенного возраста, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. В конце апреля панда Катюша из Московского зоопарка начала жить отдельно от мамы Диндин, поскольку самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. "Как и все большие панды, Катюша является собственностью Китая и также входит в программу по сохранению больших панд. У нее прекрасная наследственность и по достижении определённого возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару", - рассказала Акулова.

https://ria.ru/20250802/zoopark-2033006613.html

китай

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2025

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китай, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк