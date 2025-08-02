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В Ярославле открыли памятник адмиралу Ушакову

В Ярославле открыли памятник адмиралу Ушакову - РИА Новости, 02.08.2025

В Ярославле открыли памятник адмиралу Ушакову

Памятник адмиралу Федору Ушакову к 280-летию святого праведного воина открыли в субботу на набережной Волги в Ярославле, сообщили РИА Новости организаторы... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:04:00+03:00

2025-08-02T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Памятник адмиралу Федору Ушакову к 280-летию святого праведного воина открыли в субботу на набережной Волги в Ярославле, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия."Хочется порадоваться, что здесь установлен этот памятник. И дай Бог, чтобы и пример, и, главное, молитвы святого праведного воина Федора помогали нам и молодежи нашей тем, чтобы мы старались вносить вклад в укрепление, процветание и всего, что необходимо для нашего народа, для нашей земли, нашего края", - приводят организаторы слова епископа Рыбинского и Романово-Борисоглебского Вениамина (Лихоманова).Русская православная церковь отмечает день памяти святого праведного воина Федора Ушакова 5 августа.Паломнический автопробег "Ушаковские маршруты" от Москвы до Саранска через Ярославль, деревню Хопылево, Нижний Новгород, Темников проходит со 2 по 5 августа к 280-летию Ушакова, ранее сообщали РИА Новости организаторы пробега - инициативная группа по строительству храма Ушакова в столице. Открытие памятника состоялось в рамках автопробега.Автопробег проходит при поддержке Русской православной церкви, администрации президента РФ, Фонда Андрея Первозванного, попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылево, представителей делового сообщества.

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ярославль, москва, саранск, федор ушаков, русская православная церковь, общество