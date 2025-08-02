https://ria.ru/20250802/osvobozhdenie--2032977681.html

Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР

Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025

Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР

Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:35:00+03:00

2025-08-02T12:35:00+03:00

2025-08-02T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР.На видео от министерства обороны РФ показан российский триколор, который развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, также показаны эпизоды боёв за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.МО РФ ранее в субботу сообщило об освобождении Александро-Калиново.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение Александро-Калиново в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР 2025-08-02T12:35 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)