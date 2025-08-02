Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 02.08.2025 (обновлено: 12:43 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/osvobozhdenie--2032977681.html
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:35:00+03:00
2025-08-02T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032977372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ec7b493e1a1ad5969336f41d21645f2.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР.На видео от министерства обороны РФ показан российский триколор, который развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, также показаны эпизоды боёв за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.МО РФ ранее в субботу сообщило об освобождении Александро-Калиново.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Александро-Калиново в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
2025-08-02T12:35
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032977372_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_64105a9e2f0abf65734fa03d10008570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР.
На видео от министерства обороны РФ показан российский триколор, который развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, также показаны эпизоды боёв за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.
МО РФ ранее в субботу сообщило об освобождении Александро-Калиново.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала