https://ria.ru/20250802/osvobozhdenie--2032977681.html
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:35:00+03:00
2025-08-02T12:35:00+03:00
2025-08-02T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР.На видео от министерства обороны РФ показан российский триколор, который развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, также показаны эпизоды боёв за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.МО РФ ранее в субботу сообщило об освобождении Александро-Калиново.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Освобождение Александро-Калиново в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
2025-08-02T12:35
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Опубликованы кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР