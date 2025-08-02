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"Начнут уже осенью". В Европе заговорили о новом "российском ударе" - РИА Новости, 02.08.2025
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Религия
 
08:00 02.08.2025 (обновлено: 08:01 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/osen-2032677684.html
"Начнут уже осенью". В Европе заговорили о новом "российском ударе"
"Начнут уже осенью". В Европе заговорили о новом "российском ударе" - РИА Новости, 02.08.2025
"Начнут уже осенью". В Европе заговорили о новом "российском ударе"
Майя Санду обвинила местную православную церковь в работе на Москву. По мнению президента Молдавии, священники ведут активную подрывную работу по дестабилизации РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:00:00+03:00
2025-08-02T08:01:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Майя Санду обвинила местную православную церковь в работе на Москву. По мнению президента Молдавии, священники ведут активную подрывную работу по дестабилизации безопасности. И уже в сентябре стоит ждать очередной провокации. К чему это приведет — в материале РИА Новости."Предатели родины"Майя Санду объявила охоту на ведьм. Иначе ее заявление после очередного заседания Совета безопасности не назовешь. Президент предупредила: "Российская Федерация хочет уже с осени контролировать Молдавию".А потому якобы готовит "беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс". Парламентские выборы пройдут уже осенью. Только на одно финансирование электоральной коррупции, сообщила президент, "враг" потратит около 100 миллионов евро.А будут еще и проплаченные протесты, кибератаки, гибридное воздействие на избирателей из Гагаузии и Приднестровья и многое-многое другое. В предстоящей инфобитве Россия, по словам Санду, не гнушается использовать даже церковь."В этой связи хочу напомнить всем священнослужителям, что предательство собственной страны — не только преступление, но и большой грех", — заключила президент.Нетрудно догадаться, кого именно она имела в виду. В стране действует ровным счетом одна церковь, которую власти упорно считают "агентом Кремля" — Православная церковь Молдовы (ПЦМ). Канонически она находится в юрисдикции Московского патриархата.С 2022-го эта связь для светских властей стала бельмом на глазу. С приходом команды Санду попытки дискредитировать "нежелательную" религиозную организацию резко возросли. Теперь ПЦМ открыто называют "самопровозглашенной", "экстремистской", а ее клириков — "шпионами Москвы".И хотя президент заверила, что об официальном запрете церкви речи не идет, на практике она со товарищи не упускает момента уличить ПЦМ в ангажированности."Действуют как воры"Не так давно в небольшом селе Гринауцы произошел такой инцидент: группа людей и несколько священников пытались зайти в местный храм, но наткнулись на отчаянное сопротивление. Оказывается, у церкви уже есть и клир, и паства.Позже стало известно: "захожанами" были представители Бессарабской митрополии — автономной епархии Румынской православной церкви (РумПЦ). Это структура возникла в начале 1990-х и с того момента не единожды пыталась варварским способом захватить приходы ПЦМ.Учитывая тот факт, что "бессарабы" — по понятным причинам — сторонники сближения с Румынией, становится понятно, почему полиция в конфликт в Гринауцах не вмешивалась. Напротив, даже помогала рейдерам."Как воры поступают Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи еще могут быть", — прокомментировал инцидент архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.Иерарху не привыкать — несколько месяцев назад, накануне Пасхи, ему было поручено лететь в Иерусалим за благодатным огнем. Но в аэропорту Кишинева архиепископа заставили пройти "усиленный" досмотр. Забрали паспорт и билет, а вернули лишь через полчаса после вылета рейса.При этом представители Бессарабской митрополии никаким дополнительным процедурам не подвергались и беспрепятственно вылетели на Землю обетованную.А в 2022-м архиепископ Маркелл пострадал от чиновников финансово за отстаивание традиционных ценностей. В родных Бельцах он публично призвал православных пройти крестным ходом в знак протеста против проведения ЛГБТ*-парада. В итоге получил штраф за нарушение общественного порядка.Насильно мил не будешьСтоит отметить, что за минувшие три года отношение чиновников к "радужной" теме совсем не изменилось. Подтверждение тому — скандал в Кишиневе. В середине июля в самом центре столицы произошло столкновение между участниками ЛГБТ*-акции и православными активистами. Правоохранители быстро вмешались, но задерживали исключительно защитников веры.По горячим следам МВД опубликовало заявление, в котором назвало произошедшее "подготовленной извне провокацией" и "диверсией".Как и прошлогодний визит молдавских клириков в Сергиев Посад. Поездка, как отмечалось в официальном пресс-релизе, была организована в культурных целях и за счет РПЦ. Однако молдавские журналисты заподозрили "неладное". Священников окрестили "засланными казачками": мол, Россия завербовала их перед президентскими выборами — чтобы дискредитировать Майю Санду. А деньги на это якобы дал опальный бизнесмен Илан Шор, лидер оппозиционного блока "Победа".Генеральный инспектор полиции Виорел Чернэуцану усмотрел политический подтекст и в поездке нескольких иерархов ПЦМ в Иерусалим. По его словам, на Святой земле они "встречались с человеком, близким к президенту Путину". При этом никаких доказательств чиновник не привел.Комментируя нынешнюю тенденцию, молдавский политолог Виктор Жосу отметил: основной электорат Санду — националистически ориентирован. Именно на него ее команда и делает упор. Отсюда призывы к единению с Румынией и полному разрыву с Россией."Что касается последнего — русификации и продвижения идеи Русского мира — это чистой воды пропаганда. У нас, в Кишиневской духовной семинарии, даже отсутствует такой предмет, как история Русской церкви. &lt;…&gt; И потом, русских приходов у нас очень мало. &lt;…&gt; Да и руководство церкви всегда подчеркивает, что оно вне политики", — пояснил Жосу в одном из интервью.Вопрос религиозной, как и национальной, идентичности — "вещь очень тонкая", заключил эксперт. Нельзя всех граждан по умолчанию записать в "румыны" и "прихожане Румынской церкви". Кроме того, данные соцопросов говорят об обратном: большая часть населения считает себя "молдаванами" и "верующими Православной церкви Молдавии".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Начнут уже осенью". В Европе заговорили о новом "российском ударе"

Политолог Жосу: слова Санду о насаждении идеологии Русского мира — пропаганда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Майя Санду обвинила местную православную церковь в работе на Москву. По мнению президента Молдавии, священники ведут активную подрывную работу по дестабилизации безопасности. И уже в сентябре стоит ждать очередной провокации. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

"Предатели родины"

Майя Санду объявила охоту на ведьм. Иначе ее заявление после очередного заседания Совета безопасности не назовешь. Президент предупредила: "Российская Федерация хочет уже с осени контролировать Молдавию".
А потому якобы готовит "беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс". Парламентские выборы пройдут уже осенью. Только на одно финансирование электоральной коррупции, сообщила президент, "враг" потратит около 100 миллионов евро.
А будут еще и проплаченные протесты, кибератаки, гибридное воздействие на избирателей из Гагаузии и Приднестровья и многое-многое другое. В предстоящей инфобитве Россия, по словам Санду, не гнушается использовать даже церковь.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду
"В этой связи хочу напомнить всем священнослужителям, что предательство собственной страны — не только преступление, но и большой грех", — заключила президент.
Нетрудно догадаться, кого именно она имела в виду. В стране действует ровным счетом одна церковь, которую власти упорно считают "агентом Кремля" — Православная церковь Молдовы (ПЦМ). Канонически она находится в юрисдикции Московского патриархата.
С 2022-го эта связь для светских властей стала бельмом на глазу. С приходом команды Санду попытки дискредитировать "нежелательную" религиозную организацию резко возросли. Теперь ПЦМ открыто называют "самопровозглашенной", "экстремистской", а ее клириков — "шпионами Москвы".
© Telegram/Sputnik МолдоваПротесты в Кишиневе, Молдавия
Протесты в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Telegram/Sputnik Молдова
Протесты в Кишиневе, Молдавия
И хотя президент заверила, что об официальном запрете церкви речи не идет, на практике она со товарищи не упускает момента уличить ПЦМ в ангажированности.

"Действуют как воры"

Не так давно в небольшом селе Гринауцы произошел такой инцидент: группа людей и несколько священников пытались зайти в местный храм, но наткнулись на отчаянное сопротивление. Оказывается, у церкви уже есть и клир, и паства.
Позже стало известно: "захожанами" были представители Бессарабской митрополии — автономной епархии Румынской православной церкви (РумПЦ). Это структура возникла в начале 1990-х и с того момента не единожды пыталась варварским способом захватить приходы ПЦМ.
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл прибыл в международный аэропорт Кишинева
Учитывая тот факт, что "бессарабы" — по понятным причинам — сторонники сближения с Румынией, становится понятно, почему полиция в конфликт в Гринауцах не вмешивалась. Напротив, даже помогала рейдерам.
"Как воры поступают Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи еще могут быть", — прокомментировал инцидент архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.
Иерарху не привыкать — несколько месяцев назад, накануне Пасхи, ему было поручено лететь в Иерусалим за благодатным огнем. Но в аэропорту Кишинева архиепископа заставили пройти "усиленный" досмотр. Забрали паспорт и билет, а вернули лишь через полчаса после вылета рейса.
© SputnikАкция в поддержку православной церкви и традиционных ценностей у здания Молдавской митрополии в Кишиневе
Акция в поддержку православной церкви и традиционных ценностей у здания Молдавской митрополии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Sputnik
Акция в поддержку православной церкви и традиционных ценностей у здания Молдавской митрополии в Кишиневе
При этом представители Бессарабской митрополии никаким дополнительным процедурам не подвергались и беспрепятственно вылетели на Землю обетованную.
А в 2022-м архиепископ Маркелл пострадал от чиновников финансово за отстаивание традиционных ценностей. В родных Бельцах он публично призвал православных пройти крестным ходом в знак протеста против проведения ЛГБТ*-парада. В итоге получил штраф за нарушение общественного порядка.

Насильно мил не будешь

Стоит отметить, что за минувшие три года отношение чиновников к "радужной" теме совсем не изменилось. Подтверждение тому — скандал в Кишиневе. В середине июля в самом центре столицы произошло столкновение между участниками ЛГБТ*-акции и православными активистами. Правоохранители быстро вмешались, но задерживали исключительно защитников веры.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
По горячим следам МВД опубликовало заявление, в котором назвало произошедшее "подготовленной извне провокацией" и "диверсией".
Как и прошлогодний визит молдавских клириков в Сергиев Посад. Поездка, как отмечалось в официальном пресс-релизе, была организована в культурных целях и за счет РПЦ. Однако молдавские журналисты заподозрили "неладное". Священников окрестили "засланными казачками": мол, Россия завербовала их перед президентскими выборами — чтобы дискредитировать Майю Санду. А деньги на это якобы дал опальный бизнесмен Илан Шор, лидер оппозиционного блока "Победа".
Генеральный инспектор полиции Виорел Чернэуцану усмотрел политический подтекст и в поездке нескольких иерархов ПЦМ в Иерусалим. По его словам, на Святой земле они "встречались с человеком, близким к президенту Путину". При этом никаких доказательств чиновник не привел.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Комментируя нынешнюю тенденцию, молдавский политолог Виктор Жосу отметил: основной электорат Санду — националистически ориентирован. Именно на него ее команда и делает упор. Отсюда призывы к единению с Румынией и полному разрыву с Россией.
"Что касается последнего — русификации и продвижения идеи Русского мира — это чистой воды пропаганда. У нас, в Кишиневской духовной семинарии, даже отсутствует такой предмет, как история Русской церкви. <…> И потом, русских приходов у нас очень мало. <…> Да и руководство церкви всегда подчеркивает, что оно вне политики", — пояснил Жосу в одном из интервью.
Вопрос религиозной, как и национальной, идентичности — "вещь очень тонкая", заключил эксперт. Нельзя всех граждан по умолчанию записать в "румыны" и "прихожане Румынской церкви". Кроме того, данные соцопросов говорят об обратном: большая часть населения считает себя "молдаванами" и "верующими Православной церкви Молдавии".
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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