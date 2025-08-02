https://ria.ru/20250802/operatory-2032951827.html

Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области

Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2025

Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области

Операторы Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" наносят удары по блиндажам и укрытиям ВСУ, помогая продвигаться российским штурмовым... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:06:00+03:00

2025-08-02T08:06:00+03:00

2025-08-02T08:06:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Операторы Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" наносят удары по блиндажам и укрытиям ВСУ, помогая продвигаться российским штурмовым группам в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА "Волчонок". В распоряжении агентства оказались кадры поражения укрепленных позиций ВСУ дронами КВН, работающими на оптоволокне. "Расчищаем нашим штурмовикам путь, не давая противнику поднять голову. За последнее время поразили около десятка укрепленных позиций противника, в том числе с теми, кому не повезло там находиться в момент удара", - рассказал командир расчета БПЛА.

https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины