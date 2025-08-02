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Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/operatory-2032951827.html
Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области
Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2025
Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области
Операторы Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" наносят удары по блиндажам и укрытиям ВСУ, помогая продвигаться российским штурмовым... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:06:00+03:00
2025-08-02T08:06:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Операторы Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" наносят удары по блиндажам и укрытиям ВСУ, помогая продвигаться российским штурмовым группам в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА "Волчонок". В распоряжении агентства оказались кадры поражения укрепленных позиций ВСУ дронами КВН, работающими на оптоволокне. "Расчищаем нашим штурмовикам путь, не давая противнику поднять голову. За последнее время поразили около десятка укрепленных позиций противника, в том числе с теми, кому не повезло там находиться в момент удара", - рассказал командир расчета БПЛА.
https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Операторы БПЛА помогают штурмовым группам в Запорожской области

Операторы "Барс-Сармата" бьют по блиндажам и укрытиям ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Операторы Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" наносят удары по блиндажам и укрытиям ВСУ, помогая продвигаться российским штурмовым группам в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА "Волчонок".
В распоряжении агентства оказались кадры поражения укрепленных позиций ВСУ дронами КВН, работающими на оптоволокне.
"Расчищаем нашим штурмовикам путь, не давая противнику поднять голову. За последнее время поразили около десятка укрепленных позиций противника, в том числе с теми, кому не повезло там находиться в момент удара", - рассказал командир расчета БПЛА.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
1 августа, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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