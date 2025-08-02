Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/opasnost-2033040750.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:16:00+03:00
2025-08-02T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;Опасность атаки БПЛА на всей территории области&quot;, - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_365fd74c190be1d2ed09cb5297daeaed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Гладков: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу
1 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала