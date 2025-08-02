https://ria.ru/20250802/opasnost-2033039277.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:59:00+03:00
2025-08-02T22:59:00+03:00
2025-08-02T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Артамонов: на всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности