https://ria.ru/20250802/obstrely-2032930172.html
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:51:00+03:00
2025-08-02T00:51:00+03:00
2025-08-02T00:51:00+03:00
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донецкая народная республика
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... семь вооруженных атак - на горловском направлении... одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка. За предыдущие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов