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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/obstrely-2032930172.html
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:51:00+03:00
2025-08-02T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... семь вооруженных атак - на горловском направлении... одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка. За предыдущие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
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украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... семь вооруженных атак - на горловском направлении... одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления.
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Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов.
По данным управления, в результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка.
За предыдущие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районПроисшествия
 
 
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