https://ria.ru/20250802/obstrely-2032930172.html

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.08.2025

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:51:00+03:00

2025-08-02T00:51:00+03:00

2025-08-02T00:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... семь вооруженных атак - на горловском направлении... одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка. За предыдущие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, куйбышевский район, происшествия