СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России
Mint: индийские государственные НПЗ продолжают закупать нефть в России
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — РИА Новости. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков, сообщила газета Mint со ссылкой на источники.
"Государственные нефтеперерабатывающие заводы — Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd — продолжают покупать нефть у России", - говорится в материале.
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Источники индийского информационного агентства АНИ также подтвердили эти данные. Статьи появились через несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении закупок.
"Поясняя высказывания Трампа, источники сообщили, что решения индийских нефтеперерабатывающих заводов о поставках определяются ценой, сортом нефти, запасами, логистикой и другими экономическими факторами", — отметило агентство.
Собеседники АНИ напомнили, что Индия резко нарастила импорт российской нефти в 2022 году после роста цен на энергоносители, который спровоцировали опасения вытеснения энергоресурсов Москвы с мировых рынков и возможного изменения традиционных торговых маршрутов.
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"Если бы Индия не поглотила российскую нефть со скидкой в сочетании с сокращением добычи ОПЕК на 5,86 миллиона баррелей в сутки, мировые цены на нефть могли бы значительно превысить пик марта 2022 года в 137 долларов за баррель, что усилило бы инфляционное давление во всем мире", — говорится в статье
Источники также подчеркнули, что российская нефть никогда не находилась под санкциями. Вместо этого на нее распространяется действие механизма ценового ограничения G7/ЕС, призванного ограничить доходы, обеспечивая при этом бесперебойность мировых поставок, добавили они.
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