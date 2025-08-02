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СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России - РИА Новости, 02.08.2025
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10:34 02.08.2025 (обновлено: 11:00 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/neft-2032966048.html
СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России
СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России - РИА Новости, 02.08.2025
СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков, сообщила газета Mint со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.08.2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — РИА Новости. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков, сообщила газета Mint со ссылкой на источники. "Государственные нефтеперерабатывающие заводы — Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd — продолжают покупать нефть у России", - говорится в материале. Источники индийского информационного агентства АНИ также подтвердили эти данные. Статьи появились через несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении закупок."Поясняя высказывания Трампа, источники сообщили, что решения индийских нефтеперерабатывающих заводов о поставках определяются ценой, сортом нефти, запасами, логистикой и другими экономическими факторами", — отметило агентство. Собеседники АНИ напомнили, что Индия резко нарастила импорт российской нефти в 2022 году после роста цен на энергоносители, который спровоцировали опасения вытеснения энергоресурсов Москвы с мировых рынков и возможного изменения традиционных торговых маршрутов. "Если бы Индия не поглотила российскую нефть со скидкой в сочетании с сокращением добычи ОПЕК на 5,86 миллиона баррелей в сутки, мировые цены на нефть могли бы значительно превысить пик марта 2022 года в 137 долларов за баррель, что усилило бы инфляционное давление во всем мире", — говорится в статьеИсточники также подчеркнули, что российская нефть никогда не находилась под санкциями. Вместо этого на нее распространяется действие механизма ценового ограничения G7/ЕС, призванного ограничить доходы, обеспечивая при этом бесперебойность мировых поставок, добавили они.
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индия, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, indian oil corp ltd, опек, в мире, москва, g7
Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Indian Oil Corp Ltd, ОПЕК, В мире, Москва, G7
СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России

Mint: индийские государственные НПЗ продолжают закупать нефть в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — РИА Новости. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков, сообщила газета Mint со ссылкой на источники.
"Государственные нефтеперерабатывающие заводы — Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd — продолжают покупать нефть у России", - говорится в материале.
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Источники индийского информационного агентства АНИ также подтвердили эти данные. Статьи появились через несколько часов после заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении закупок.
"Поясняя высказывания Трампа, источники сообщили, что решения индийских нефтеперерабатывающих заводов о поставках определяются ценой, сортом нефти, запасами, логистикой и другими экономическими факторами", — отметило агентство.
Собеседники АНИ напомнили, что Индия резко нарастила импорт российской нефти в 2022 году после роста цен на энергоносители, который спровоцировали опасения вытеснения энергоресурсов Москвы с мировых рынков и возможного изменения традиционных торговых маршрутов.
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"Если бы Индия не поглотила российскую нефть со скидкой в сочетании с сокращением добычи ОПЕК на 5,86 миллиона баррелей в сутки, мировые цены на нефть могли бы значительно превысить пик марта 2022 года в 137 долларов за баррель, что усилило бы инфляционное давление во всем мире", — говорится в статье
Источники также подчеркнули, что российская нефть никогда не находилась под санкциями. Вместо этого на нее распространяется действие механизма ценового ограничения G7/ЕС, призванного ограничить доходы, обеспечивая при этом бесперебойность мировых поставок, добавили они.
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