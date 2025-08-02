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Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2025
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https://ria.ru/20250802/nato-2032934787.html
Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву, пишут СМИ
Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2025
Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву, пишут СМИ
Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на новый счет альянса ради покупки американского оружия для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:10:00+03:00
2025-08-02T02:10:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на новый счет альянса ради покупки американского оружия для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса. "Сторонники Украины создадут новый депозитарный счет НАТО, чтобы позволить союзникам покупать американское оружие для Украины на миллиарды долларов... Идея заключается в том, что союзники НАТО будут добровольно жертвовать средства на новый счет", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех западных чиновников. Отмечается, что ответственным за анализ требуемого Киевом оружия будет новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе американский генерал Алексис Гринкевич. При этом оружие будут отправлять после "сопоставления требований Украины с американскими военными нуждами". На начальном этапе планируется потратить на оружие около 10 миллиардов долларов, уточняется в статье. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250801/nato-2032926329.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву, пишут СМИ

WSJ: страны НАТО будут добровольно платить за оружие Киеву из США на новый счет

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на новый счет альянса ради покупки американского оружия для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса.
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"Сторонники Украины создадут новый депозитарный счет НАТО, чтобы позволить союзникам покупать американское оружие для Украины на миллиарды долларов... Идея заключается в том, что союзники НАТО будут добровольно жертвовать средства на новый счет", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех западных чиновников.
Отмечается, что ответственным за анализ требуемого Киевом оружия будет новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе американский генерал Алексис Гринкевич. При этом оружие будут отправлять после "сопоставления требований Украины с американскими военными нуждами".
На начальном этапе планируется потратить на оружие около 10 миллиардов долларов, уточняется в статье.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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