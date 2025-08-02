Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву, пишут СМИ
WSJ: страны НАТО будут добровольно платить за оружие Киеву из США на новый счет
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на новый счет альянса ради покупки американского оружия для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
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"Сторонники Украины создадут новый депозитарный счет НАТО, чтобы позволить союзникам покупать американское оружие для Украины на миллиарды долларов... Идея заключается в том, что союзники НАТО будут добровольно жертвовать средства на новый счет", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех западных чиновников.
Отмечается, что ответственным за анализ требуемого Киевом оружия будет новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе американский генерал Алексис Гринкевич. При этом оружие будут отправлять после "сопоставления требований Украины с американскими военными нуждами".
На начальном этапе планируется потратить на оружие около 10 миллиардов долларов, уточняется в статье.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.