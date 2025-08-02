https://ria.ru/20250802/mvd-2033032164.html

В Тюмени задержали женщину, избившую чужого ребенка ремнем

В Тюмени задержали женщину, избившую чужого ребенка ремнем - РИА Новости, 02.08.2025

В Тюмени задержали женщину, избившую чужого ребенка ремнем

Полиция Тюмени задержала женщину, которая на распространившемся в соцсетях видео избивает ремнем маленькую девочку, следственными органами в отношении нее... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:16:00+03:00

2025-08-02T21:16:00+03:00

2025-08-02T21:16:00+03:00

происшествия

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ирина волк

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ТЮМЕНЬ, 2 авг - РИА Новости. Полиция Тюмени задержала женщину, которая на распространившемся в соцсетях видео избивает ремнем маленькую девочку, следственными органами в отношении нее принято процессуальное решение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В местных пабликах в субботу появилось видео, в котором женщина заставляет малышку нечто похожее на крупу поднимать с пола, затем ударяет ее ремнем и, когда девочка убегает, гонится за ней, продолжая бить. В комментарии к видео отмечают, что женщина издевается над ребенком подруги, а ее сожитель в это время ведет запись происходящего. "Сегодня широкое распространение в сети интернет получила видеозапись, на которой женщина совершает противоправные действия в отношении маленькой девочки. Полицейскими отдела полиции 2 УМВД России по Тюмени данная гражданка установлена и задержана. Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. В пресс-службе СУ СК по Тюменской области пояснили, что возбуждено уголовное дело об истязании лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в иной зависимости от виновного (п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250802/ufa-2033005725.html

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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)