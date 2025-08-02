https://ria.ru/20250802/mvd-2033000888.html

МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме

МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 02.08.2025

МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме

Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:00:00+03:00

2025-08-02T16:00:00+03:00

2025-08-02T16:00:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток", - говорится в сообщении. Правоохранители подчеркивают, что для этих целей лже-сотрудники военкомата просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги". В МВД отмечают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.

https://ria.ru/20250731/politsiya-2032593812.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)