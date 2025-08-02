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МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 02.08.2025
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16:00 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/mvd-2033000888.html
МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме
МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 02.08.2025
МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме
Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:00:00+03:00
2025-08-02T16:00:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток", - говорится в сообщении. Правоохранители подчеркивают, что для этих целей лже-сотрудники военкомата просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги". В МВД отмечают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме

МВД: мошенники под видом военкомата выманивают у россиян данные и коды из СМС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток", - говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркивают, что для этих целей лже-сотрудники военкомата просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".
В МВД отмечают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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