https://ria.ru/20250802/most-2032952742.html

На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин - РИА Новости, 02.08.2025

На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:16:00+03:00

2025-08-02T08:16:00+03:00

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авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1490 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - говорится в сообщении на 8.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250801/krym-2032859719.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым