https://ria.ru/20250802/most-2032952742.html
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин - РИА Новости, 02.08.2025
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин
Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:16:00+03:00
2025-08-02T08:16:00+03:00
2025-08-02T08:16:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1490 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - говорится в сообщении на 8.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250801/krym-2032859719.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
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авто, тамань (станица), керчь, республика крым
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин
Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста