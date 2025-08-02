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На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин - РИА Новости, 02.08.2025
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08:16 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/most-2032952742.html
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин - РИА Новости, 02.08.2025
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин
Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:16:00+03:00
2025-08-02T08:16:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1490 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - говорится в сообщении на 8.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250801/krym-2032859719.html
тамань (станица)
керчь
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авто, тамань (станица), керчь, республика крым
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым
На Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста в субботу к 8 утра, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1490 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - говорится в сообщении на 8.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
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АвтоТамань (станица)КерчьРеспублика Крым
 
 
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