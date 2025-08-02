https://ria.ru/20250802/most-2032948964.html

Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла

Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла - РИА Новости, 02.08.2025

Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла

Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:25:00+03:00

2025-08-02T07:25:00+03:00

2025-08-02T07:25:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания - около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания - более трёх часов", - говорится в сообщении на 7.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество