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Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла
Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла - РИА Новости, 02.08.2025
Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:25:00+03:00
2025-08-02T07:25:00+03:00
2025-08-02T07:25:00+03:00
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тамань (станица)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания - около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания - более трёх часов", - говорится в сообщении на 7.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
Очередь автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросла
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросло до трех тысяч