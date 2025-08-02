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Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин - РИА Новости, 02.08.2025
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:16:00+03:00
2025-08-02T06:16:00+03:00
2025-08-02T06:16:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Ожидание более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин
Проезда по Крымскому мосту ожидают 2,6 тысячи машин