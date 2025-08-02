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Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин - РИА Новости, 02.08.2025
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06:16 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/most-2032945076.html
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин - РИА Новости, 02.08.2025
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:16:00+03:00
2025-08-02T06:16:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение. "В очереди со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Ожидание более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
тамань (станица)
керчь
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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 2,6 тысячи машин

Проезда по Крымскому мосту ожидают 2,6 тысячи машин

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
"В очереди со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Ожидание более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
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АвтоТамань (станица)КерчьРеспублика КрымОбщество
 
 
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