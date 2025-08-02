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В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы
В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы - РИА Новости, 02.08.2025
В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы
Говорить о совместном содержании гиененка Акелы, потерявшего мать, и его отца Гермеса из Московского зоопарка пока рано, но в будущем может появиться... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:48:00+03:00
2025-08-02T20:48:00+03:00
2025-08-02T20:48:00+03:00
россия
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Говорить о совместном содержании гиененка Акелы, потерявшего мать, и его отца Гермеса из Московского зоопарка пока рано, но в будущем может появиться возможность для более тесного контакта, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "У гиен очень сложная система социальных взаимодействий. Это интеллектуально развитые и территориальные животные с жестко выстроенной иерархией, поэтому процесс знакомства и сближения требует времени, поэтапной подготовки и особого внимания специалистов. Пока говорить о совместном содержании рано – зоологи продолжают наблюдения и анализируют возможные сценарии, исходя из индивидуальных особенностей животных. Мы надеемся, что в будущем появится возможность для более тесного контакта, но главным приоритетом для нас остаётся безопасность и благополучие каждого животного", - рассказала Акулова. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
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Детеныш бурой гиены в Московском зоопарке
Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти ещё на 17 кг. В рационе у Акелы сейчас говядина, курица, перепёлки, кролики, крысы и немного молока. С отцом Гермесом они регулярно меняются вольерами. Агрессии зоологи не выявили, но пока их не соединяли. Характер у Акелы озорной и активный. Он очень любознательный, активно изучает всё новое. Сейчас для малыша особенное время, ведь пришла первая в его жизни весна!
2025-08-02T20:48
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы
Акулова: говорить о совместном содержании гиененка Акелы и его отца пока рано