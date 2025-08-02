https://ria.ru/20250802/moskva-2033029402.html

В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы

В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы - РИА Новости, 02.08.2025

В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы

Говорить о совместном содержании гиененка Акелы, потерявшего мать, и его отца Гермеса из Московского зоопарка пока рано, но в будущем может появиться... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:48:00+03:00

2025-08-02T20:48:00+03:00

2025-08-02T20:48:00+03:00

россия

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Говорить о совместном содержании гиененка Акелы, потерявшего мать, и его отца Гермеса из Московского зоопарка пока рано, но в будущем может появиться возможность для более тесного контакта, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "У гиен очень сложная система социальных взаимодействий. Это интеллектуально развитые и территориальные животные с жестко выстроенной иерархией, поэтому процесс знакомства и сближения требует времени, поэтапной подготовки и особого внимания специалистов. Пока говорить о совместном содержании рано – зоологи продолжают наблюдения и анализируют возможные сценарии, исходя из индивидуальных особенностей животных. Мы надеемся, что в будущем появится возможность для более тесного контакта, но главным приоритетом для нас остаётся безопасность и благополучие каждого животного", - рассказала Акулова. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.

https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html

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Детеныш бурой гиены в Московском зоопарке Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти ещё на 17 кг. В рационе у Акелы сейчас говядина, курица, перепёлки, кролики, крысы и немного молока. С отцом Гермесом они регулярно меняются вольерами. Агрессии зоологи не выявили, но пока их не соединяли. Характер у Акелы озорной и активный. Он очень любознательный, активно изучает всё новое. Сейчас для малыша особенное время, ведь пришла первая в его жизни весна! 2025-08-02T20:48 true PT0M19S

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россия, светлана акулова, московский зоопарк, общество