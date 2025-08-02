https://ria.ru/20250802/moskva-2033028495.html

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария - РИА Новости, 02.08.2025

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария

Движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:33:00+03:00

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происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс. "На Волгоградском проспекте (в районе дома 168) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра в оба направления. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250802/chp-2033023139.html

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2025

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происшествия, москва