https://ria.ru/20250802/moskva-2033026015.html

На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля

На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля - РИА Новости, 02.08.2025

На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля

Режим работы вестибюля на станции московского метро "Бауманская" изменится в будние дни, начиная с 4 августа, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 02.08.2025

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Режим работы вестибюля на станции московского метро "Бауманская" изменится в будние дни, начиная с 4 августа, сообщает столичный дептранс. "С 4 августа 2025 года на станции "Бауманская" в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию. Просим пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Департамент отмечает, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и удобных поездок.

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