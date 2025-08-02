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На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля
На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля - РИА Новости, 02.08.2025
На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля
Режим работы вестибюля на станции московского метро "Бауманская" изменится в будние дни, начиная с 4 августа, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:11:00+03:00
2025-08-02T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Режим работы вестибюля на станции московского метро "Бауманская" изменится в будние дни, начиная с 4 августа, сообщает столичный дептранс. "С 4 августа 2025 года на станции "Бауманская" в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию. Просим пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Департамент отмечает, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и удобных поездок.
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москва, метро, общество, россия
Москва, Метро, Общество, Россия
На станции метро "Бауманская" изменится режим работы вестибюля
Режим работы вестибюля на станции метро "Бауманская" изменится с 4 августа