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Самородок "Сувенир Балтики" продали более чем за один миллион рублей - РИА Новости, 02.08.2025
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19:53 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2033023514.html
Самородок "Сувенир Балтики" продали более чем за один миллион рублей
Самородок "Сувенир Балтики" продали более чем за один миллион рублей - РИА Новости, 02.08.2025
Самородок "Сувенир Балтики" продали более чем за один миллион рублей
Крупнейший самородок "Сувенир Балтики", выставленный Калининградским янтарным комбинатом "Ростеха" на аукцион уникального янтаря, продан за 1 миллион 180 тысяч... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:53:00+03:00
2025-08-02T19:53:00+03:00
москва
кувейт
гонконг
калининградский янтарный комбинат
ростех
общество
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Крупнейший самородок "Сувенир Балтики", выставленный Калининградским янтарным комбинатом "Ростеха" на аукцион уникального янтаря, продан за 1 миллион 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия. Единственный с мире аукцион уникального янтаря состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проходит в Москве. "Внимание участников аукциона привлекли также крупные янтарные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году – пока пять. Крупнейшим среди самородков на прошедших торгах стал камень под названием "Сувенир Балтики" весом 2,122 килограммов. Цена на него поднималась 53 раза и с 650 тысяч рублей выросла до 1 миллиона 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что самородок "Сувенир Балтики" имеет необычную структуру. Изначально смола затекла в ствол и таким образом образовалась первая часть самородка. Когда естественное препятствие в виде коры дерева было разрушено, смола получила возможность натечь сверху. Широкая палитра оттенков представлена светлым матовым, медовым прозрачным и традиционным коньячно-красным. "Покупатель, возможно, приобрел в этом самородке даже не два-в-одном, а сразу три-в-одном, так как с большой долей вероятности можно предположить наличие внутри интересного инклюзного образования а, возможно, не одного", - приводит пресс-служба слова специалиста - геммолога Янтарного комбината Анны Дугиной. На единственном в мире аукционе уникального янтаря, который состоялся в рамках AmberForum 2025, выкуплено 80% лотов. Цена на некоторые лоты во время торгов поднималась больше 50 раз. Всего на аукцион были выставлены 50 лотов, в том числе 20 самородков весом более одного килограмма, пять миксов янтаря крупных фракций от 300 до 500 граммов, шесть лотов с образцами каплевидного янтаря и 19 инклюзов с включениями доисторической флоры и фауны. "Самыми востребованными на торгах оказались миксы крупнофракционного янтаря, солнечный камень в форме капель и инклюзы. Например, в процессе борьбы за лот №35 - инклюз с включением хвои – цена понималась 29 раз. Редкий камень возрастом 50 миллионов лет с пучком из пяти хвойных иголок внутри при старте в 38 тысяч был продан за 122 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе. Один иклюз с доисторическим тараканом внутри был снят с торгов. Его решили оставить в музее предприятия. В торгах приняли участие 15 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Кувейта и Гонконга. Самородки были приобретены российскими и иностранными компаниями. Миксы крупнофракционного янтаря, солнечный камень в форме капель и инклюзы выкуплены российскими предпринимателями и физическими лицами. АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной
https://ria.ru/20250626/yantar-2025531393.html
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москва, кувейт, гонконг, калининградский янтарный комбинат, ростех, общество
Москва, Кувейт, Гонконг, Калининградский янтарный комбинат, Ростех, Общество
Самородок "Сувенир Балтики" продали более чем за один миллион рублей

Крупнейший самородок "Сувенир Балтики" продали за 1 миллион 180 тысяч рублей

© Фото : Калининградский янтарный комбинатЯнтарный самородок "Сувенир Балтики"
Янтарный самородок Сувенир Балтики - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Калининградский янтарный комбинат
Янтарный самородок "Сувенир Балтики"
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Крупнейший самородок "Сувенир Балтики", выставленный Калининградским янтарным комбинатом "Ростеха" на аукцион уникального янтаря, продан за 1 миллион 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия.
Единственный с мире аукцион уникального янтаря состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проходит в Москве.
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"Внимание участников аукциона привлекли также крупные янтарные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году – пока пять. Крупнейшим среди самородков на прошедших торгах стал камень под названием "Сувенир Балтики" весом 2,122 килограммов. Цена на него поднималась 53 раза и с 650 тысяч рублей выросла до 1 миллиона 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самородок "Сувенир Балтики" имеет необычную структуру. Изначально смола затекла в ствол и таким образом образовалась первая часть самородка. Когда естественное препятствие в виде коры дерева было разрушено, смола получила возможность натечь сверху. Широкая палитра оттенков представлена светлым матовым, медовым прозрачным и традиционным коньячно-красным.
"Покупатель, возможно, приобрел в этом самородке даже не два-в-одном, а сразу три-в-одном, так как с большой долей вероятности можно предположить наличие внутри интересного инклюзного образования а, возможно, не одного", - приводит пресс-служба слова специалиста - геммолога Янтарного комбината Анны Дугиной.
На единственном в мире аукционе уникального янтаря, который состоялся в рамках AmberForum 2025, выкуплено 80% лотов. Цена на некоторые лоты во время торгов поднималась больше 50 раз. Всего на аукцион были выставлены 50 лотов, в том числе 20 самородков весом более одного килограмма, пять миксов янтаря крупных фракций от 300 до 500 граммов, шесть лотов с образцами каплевидного янтаря и 19 инклюзов с включениями доисторической флоры и фауны.
"Самыми востребованными на торгах оказались миксы крупнофракционного янтаря, солнечный камень в форме капель и инклюзы. Например, в процессе борьбы за лот №35 - инклюз с включением хвои – цена понималась 29 раз. Редкий камень возрастом 50 миллионов лет с пучком из пяти хвойных иголок внутри при старте в 38 тысяч был продан за 122 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
Один иклюз с доисторическим тараканом внутри был снят с торгов. Его решили оставить в музее предприятия.
В торгах приняли участие 15 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Кувейта и Гонконга. Самородки были приобретены российскими и иностранными компаниями. Миксы крупнофракционного янтаря, солнечный камень в форме капель и инклюзы выкуплены российскими предпринимателями и физическими лицами.
АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной
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