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В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка

В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка - РИА Новости, 02.08.2025

В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка

Самокатчик сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия в подмосковной Балашихе, несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:50:00+03:00

2025-08-02T18:50:00+03:00

2025-08-02T18:50:00+03:00

происшествия

балашиха

железнодорожный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самокатчик сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия в подмосковной Балашихе, несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован несовершеннолетний 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что ребенок находился на аллее, расположенной на проспекте Героев микрорайона Железнодорожный, где на него наехал неизвестный на электросамокате и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции разыскивают правонарушителя.

https://ria.ru/20250721/zhitel-2030369083.html

балашиха

железнодорожный

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происшествия, балашиха, железнодорожный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)