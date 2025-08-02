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В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка
В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка - РИА Новости, 02.08.2025
В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка
Самокатчик сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия в подмосковной Балашихе, несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:50:00+03:00
2025-08-02T18:50:00+03:00
2025-08-02T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самокатчик сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия в подмосковной Балашихе, несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован несовершеннолетний 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что ребенок находился на аллее, расположенной на проспекте Героев микрорайона Железнодорожный, где на него наехал неизвестный на электросамокате и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции разыскивают правонарушителя.
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происшествия, балашиха, железнодорожный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Балашиха, Железнодорожный, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка
В Балашихе самокатчик сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия