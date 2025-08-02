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"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве - РИА Новости, 02.08.2025
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18:25 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2033015800.html
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве - РИА Новости, 02.08.2025
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве
"Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:25:00+03:00
2025-08-02T18:25:00+03:00
москва
роскосмос
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. Представленный видеоролик состоит из спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М". Мощный ливень с грозой и молниями накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" на период с 22.00 мск до полуночи были задержаны пятьдесят пять авиарейсов.
https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html
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Циклон, ставший причиной сильной грозы вечером в пятницу
"Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. Видео создано на основе спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".
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москва, роскосмос, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Роскосмос, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве

"Роскосмос" опубликовал видео с циклоном, вызвавшим грозу в Москве

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу.
Представленный видеоролик состоит из спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".
Мощный ливень с грозой и молниями накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" на период с 22.00 мск до полуночи были задержаны пятьдесят пять авиарейсов.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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