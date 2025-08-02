https://ria.ru/20250802/moskva-2033015800.html
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве - РИА Новости, 02.08.2025
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве
"Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:25:00+03:00
2025-08-02T18:25:00+03:00
2025-08-02T18:25:00+03:00
москва
роскосмос
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033015509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afeb11376560fed2e6630456ec793f03.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. Представленный видеоролик состоит из спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М". Мощный ливень с грозой и молниями накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" на период с 22.00 мск до полуночи были задержаны пятьдесят пять авиарейсов.
https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033015509_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_72b25e7869c7c49f74536ca4f80099ca.jpg
Циклон, ставший причиной сильной грозы вечером в пятницу
"Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу.
Видео создано на основе спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".
2025-08-02T18:25
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роскосмос, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Роскосмос, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве
"Роскосмос" опубликовал видео с циклоном, вызвавшим грозу в Москве