https://ria.ru/20250802/moskva-2033015800.html

"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве

"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве - РИА Новости, 02.08.2025

"Роскосмос" показал, как выглядел циклон, вызвавший грозу в Москве

"Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:25:00+03:00

2025-08-02T18:25:00+03:00

2025-08-02T18:25:00+03:00

москва

роскосмос

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. Представленный видеоролик состоит из спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М". Мощный ливень с грозой и молниями накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" на период с 22.00 мск до полуночи были задержаны пятьдесят пять авиарейсов.

https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html

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Циклон, ставший причиной сильной грозы вечером в пятницу "Роскосмос" опубликовал видеоролик, на котором показано, как из космоса выглядел циклон, ставший причиной сильной грозы в Москве вечером в пятницу. Видео создано на основе спутниковых снимков, сделанных российскими космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М". 2025-08-02T18:25 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, роскосмос, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия