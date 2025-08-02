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В Москве установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных - РИА Новости, 02.08.2025
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17:50 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/moskva-2033013709.html
В Москве установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных
В Москве установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных
Следователи установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных и прохожих в 2017 году в Москве, мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:50:00+03:00
2025-08-02T17:50:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных и прохожих в 2017 году в Москве, мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ "При проведении дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность еще одного фигуранта к совершенным преступлениям. С ним проведен ряд необходимых следственных действий. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. С его участием проведена проверка показаний на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным следствия, не позднее 13 июля 2017 года группа подростков, желая самоутвердиться, решила нападать на бездомных. Так вблизи станции метро "Таганская" они познакомились с мужчиной, которому предложили выпить. После чего фигуранты, находясь во дворе на улице Высоцкого, напали на мужчину и избили его. "24 июля 2017 года соучастники, находясь вблизи жилого дома на Головинском шоссе, спровоцировали конфликт с мужчиной без определенного места жительства и избили его. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц", - отмечается в сообщении. Еще один инцидент произошел в сквере на улице Воронцовской - фигуранты напали на еще одного мужчину и похитили у него его личные вещи на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. Отмечается, что первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. "а", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В ведомстве уточнили, что на первоначальном этапе всех фигурантов уголовного дела установить не удалось. Проведение следственных действий по закреплению доказательственной базы продолжается.
https://ria.ru/20250731/izhevsk-2032584901.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных

СК установил нового фигуранта дела об избиении бездомных в Москве в 2017 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи установили еще одного фигуранта дела об избиении бездомных и прохожих в 2017 году в Москве, мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ
"При проведении дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность еще одного фигуранта к совершенным преступлениям. С ним проведен ряд необходимых следственных действий. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. С его участием проведена проверка показаний на месте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данным следствия, не позднее 13 июля 2017 года группа подростков, желая самоутвердиться, решила нападать на бездомных. Так вблизи станции метро "Таганская" они познакомились с мужчиной, которому предложили выпить. После чего фигуранты, находясь во дворе на улице Высоцкого, напали на мужчину и избили его.
"24 июля 2017 года соучастники, находясь вблизи жилого дома на Головинском шоссе, спровоцировали конфликт с мужчиной без определенного места жительства и избили его. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из городских больниц", - отмечается в сообщении.
Еще один инцидент произошел в сквере на улице Воронцовской - фигуранты напали на еще одного мужчину и похитили у него его личные вещи на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.
Отмечается, что первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. "а", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
В ведомстве уточнили, что на первоначальном этапе всех фигурантов уголовного дела установить не удалось.
Проведение следственных действий по закреплению доказательственной базы продолжается.
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