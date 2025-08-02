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В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину
В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину
Суд заключил под стражу водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину на пешеходном переходе и въехавшего в припаркованный автомобиль на юго-западе Москвы,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:32:00+03:00
2025-08-02T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину на пешеходном переходе и въехавшего в припаркованный автомобиль на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Обвиняемый около 16 часов 1 августа на ул. Вильнюсской, управляя автомобилем "Ауди А6" в состоянии опьянение, сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего врезался в припаркованный "Ниссан". В результате погибла женщина-пешеход 1949 г.р.", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что на момент аварии водитель был пьян, согласно освидетельствованию, проведенном на месте ДТП, в выдыхаемом воздухе уровень алкоголя превысил 1,4 мг/л. "Вину он признал и показал: "С утра я употреблял спиртные напитки… Как было совершено ДТП, я не помню из-за алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении. Уточняется, что 47-летнему водителю предъявлено обвинение по статье о "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Суд заключил его под стражу. В судебном заседании обвиняемый возражал и просил избрать иную меру пресечения. "За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - заключили в ведомстве.
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину
В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть на переходе 75-летнюю женщину
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Суд заключил под стражу водителя, сбившего насмерть 75-летнюю женщину на пешеходном переходе и въехавшего в припаркованный автомобиль на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Обвиняемый около 16 часов 1 августа на ул. Вильнюсской, управляя автомобилем "Ауди А6" в состоянии опьянение, сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего врезался в припаркованный "Ниссан". В результате погибла женщина-пешеход 1949 г.р.", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что на момент аварии водитель был пьян, согласно освидетельствованию, проведенном на месте ДТП, в выдыхаемом воздухе уровень алкоголя превысил 1,4 мг/л.
"Вину он признал и показал: "С утра я употреблял спиртные напитки… Как было совершено ДТП, я не помню из-за алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что 47-летнему водителю предъявлено обвинение по статье о "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Суд заключил его под стражу. В судебном заседании обвиняемый возражал и просил избрать иную меру пресечения.
"За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - заключили в ведомстве.